Вашингтон, 29 марта, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Украина может потерять контроль над еще 20% своих территорий, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

«Русские одержат победу, единственный интересный вопрос заключается в том, какие еще территории они получат. Я полагаю, что они возьмут под контроль более 20%», — сообщил он.

Миршаймер добавил, что Украина станет «недееспособным государством-изгоем». По его мнению, Запад не может ничего сделать, чтобы помочь Киеву избежать поражения — российская армия обладает очевидным превосходством.

Как передавало ИА Регнум, ранее военнослужащие элитных подразделений Вооружённых сил Украины обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в грядущей большой «катастрофе».

Украинские военные считают, что представители офиса главы киевского режима Андрей Ермак и Олег Татаров, министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский ответственны за катастрофическое положение, в котором оказалась украинская армия.

Накануне, 28 марта, колумнист британской газеты The Times Иан Мартин сообщил, что неблагоприятная для Киева обстановка в зоне проведения спецоперации заставляет страны Запада готовиться к «катастрофическому поражению» ВСУ.