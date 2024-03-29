Москва, 29 марта, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Запрос к Минюсту о признании певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом направила Генеральная прокуратура России. Изображение ответа на соответствующий запрос глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин опубликовал 29 марта в Telegram-канале.

Global Look Press/Zamir Usmanov/Russian Look Алла Пугачева

«Направляется для рассмотрения в соответствии с установленной компетенцией обращение… о рассмотрении вопроса о признании Пугачёвой А. Б. лицом, аффилированным с иностранным агентом», — говорится в тексте.

По словам Бородина, певицу «сейчас проверяют», затем контролирующие органы примут решение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бородин заявил, что процедура признания певицы иноагентом уже запущена. Поводом стало её заявление, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

По мнению политолога, декана факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрия Кота, Пугачёву и ей подобных деятелей давно пора признать иноагентами. Он подчеркнул, что Пугачёва — действительно враг, который уже долго работает против России.

Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Супруги перебрались в Израиль.

После теракта в «Крокус Сити Холле» Пугачёва шесть дней никак не реагировала на трагедию, а затем разместила пост о том, что скорбь якобы должна быть в душе, а не на страницах в соцсетях. Это вызвало волну возмущения в Сети.