Москва, 29 марта, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Медаль мусульман России «За заслуги» вручил 15-летнему Исламу Халилову, спасшему людей в «Крокус сити холле», глава Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнутдин. Об этом сообщает 29 марта пресс-служба ДУМ.

Александр Щербак/ТАСС Ислам Халилов и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

Церемония награждения прошла в мужском молельном зале Московской соборной мечети. Награду подросток получил за храбрость, самоотверженность, человеколюбие и ответственность, проявленные во время спасения людей от террористов, говорится в сообщении.

«Знаю, что случившееся останется как рана в вашем сердце на всю жизнь», — заявил Равиль Гайнутдин, обращаясь к Исламу и его отцу.

Муфтий подчеркнул, что наряду с этим в памяти останется и совершённый поступок. О нём будет помнить и весь российский народ, а также все народы, выразившие соболезнования России после теракта.

Как сообщало ИА Регнум, 15-летний Ислам Халилов подрабатывал в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл» в день теракта и спас больше 100 человек. Он рассказал, что действовал по инструкции, которую получил при трудоустройстве. Мальчик контролировал эвакуацию людей и смог вывести многих на улицу через служебный вход.

Подросток рассказал, что не мог уйти, когда смерть грозила сотням людей. Поэтому он вывел из здания всех, кого смог, и только потом отправился домой.