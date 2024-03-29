Киев, 29 марта, 2024, 16:49 — ИА Регнум. В Харькове на фоне воздушной тревоги раздался взрыв. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрыв раздался и в Харькове», — сказано в сообщении агентства.

СМИ уточнило, что ранее воздушные силы Украины сообщили «о баллистике» (полёте баллистической ракеты. — Прим. ред.) с северо-восточного направления.

Как передавало ИА Регнум, утром 29 марта на Украине на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны, прогремели взрывы.

По данным украинских СМИ, звуки взрывов были слышны в Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Позже Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли групповой удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», по энергетической инфраструктуре Украины и объектам противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

В оборонном ведомстве отметили, что в результате удара все объекты были поражены.