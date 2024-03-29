Больше 800 км проехал пенсионер из ЛНР для операции на сердце в Пятигорске
Пятигорск, Ставропольский край, 29 марта, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Пятигорские медики провели сложную операцию на сердце 65-летнему пациенту из Северодонецка Луганской Народной Республики. Мужчина не мог получить специализированную помощь дома, так как там такие операцию не делают. На Ставрополье мужчину успешно прооперировали, сообщает агентство «Победа26».
Состояние мужчины из Северодонецка требовало срочного вмешательства специалистов. В декабре 2023 года его госпитализировали в местную больницу, но там смогли предложить только экстренную помощь. «Дома, в Луганской области, вы знаете, какое положение: врачей нет, ничего нет, всё побито. Не делают таких операций. Когда мы переехали сюда, снова стало плохо, приехала скорая, выяснилось, что у меня забиты три сосуда», — рассказал пациент.
Мужчина преодолел более 800 км, чтобы попасть к кардиохирургам из регионального сосудистого центра в Пятигорске. Там ему предложили провести аортокоронарное шунтирование, пациент согласился. Врачи в центре оказывают помощь по полису ОМС. Операция прошла успешно, на данный момент пациент проходит реабилитацию на курорте.