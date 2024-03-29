Пятигорск, Ставропольский край, 29 марта, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Пятигорские медики провели сложную операцию на сердце 65-летнему пациенту из Северодонецка Луганской Народной Республики. Мужчина не мог получить специализированную помощь дома, так как там такие операцию не делают. На Ставрополье мужчину успешно прооперировали, сообщает агентство «Победа26».

пресс-служба «Кавказ. РФ» Пятигорск

Состояние мужчины из Северодонецка требовало срочного вмешательства специалистов. В декабре 2023 года его госпитализировали в местную больницу, но там смогли предложить только экстренную помощь. «Дома, в Луганской области, вы знаете, какое положение: врачей нет, ничего нет, всё побито. Не делают таких операций. Когда мы переехали сюда, снова стало плохо, приехала скорая, выяснилось, что у меня забиты три сосуда», — рассказал пациент.

Мужчина преодолел более 800 км, чтобы попасть к кардиохирургам из регионального сосудистого центра в Пятигорске. Там ему предложили провести аортокоронарное шунтирование, пациент согласился. Врачи в центре оказывают помощь по полису ОМС. Операция прошла успешно, на данный момент пациент проходит реабилитацию на курорте.