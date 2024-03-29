Москва, 29 марта, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Силовики проводят обыски в офисе криптовалютной биржи Beribit в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известия/Владимир Дюжий

«В настоящее время в офисе криптобиржи Beribit проходят обыски», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее Следственный комитет России сообщил, что уже имеются подтверждённые данные о поступлении исполнителям теракта денег и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке атаки.

Глава СК Александр Бастрыкин 25 марта сообщил, что обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке.