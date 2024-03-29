Москва, 29 марта, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Тела 29 российских военнослужащих, погибших в зоне СВО, возвращены на родину. Об этом депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил 29 марта.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российская и украинская стороны обменялись телами погибших при содействии Красного Креста. На Украине сообщили о возвращении 121 тела. В основном это потери ВСУ на донецком направлении — 107 человек.

«Нам передали 29 тел погибших наших бойцов», — сказал Саралиев РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта Саралиев заявил, что Россия забрала 69 тел погибших военнослужащих. Украине вернула 100 тел погибших бойцов.

В Международном комитете Красного Креста призвали с осторожностью относиться к сообщениям в соцсетях о пленных или погибших в зоне украинского конфликта. Некоторые из считающихся пропавшими без вести живы, но не помнят телефонные номера родных и потому не могут сообщить о себе, рассказала советник по политическим вопросам при Бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Анастасия Кушлейко.