Токио, 29 марта, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Украина может исчезнуть как государство, если конфликт с Россией продолжится в том же виде. Об этом пишет японский еженедельный журнал Shūkan Gendai.

Global Look Press

Издание отмечает, что страна попросту не сможет поддерживать государственные функции, если не получит масштабную финансовую помощь со стороны Запада и поддержку оружием.

«Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идёт сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство», — считает автор статьи.

Далее он приводит конкретные варианты будущего Украины. Страна может погрузиться в хаос из-за сомнений людей в том, что нужно продолжать конфликт, победить в котором невозможно. Более худший сценарий — раскол страны с переносом её политического центра на Западную Украину.

Западу пора перенести внимание на прекращение конфликта и стабилизацию самой Украины, а не просто помогать ей противостоять России, заключил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, в США предрекли киевскому режиму дальнейшую потерю территорий после бегства украинской армии из Авдеевки. По мнению обозревателя издания Business Insider Эллы Шерман, если Киев не сможет вовремя получить необходимое оборудование и возвести мощные оборонительные линии, российские подразделения их легко прорвут.