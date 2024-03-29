Украина исчезнет как государство без поддержки Запада, считают в Японии
Shūkan Gendai: Украина может исчезнуть при продолжении конфликта с Россией
Токио, 29 марта, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Украина может исчезнуть как государство, если конфликт с Россией продолжится в том же виде. Об этом пишет японский еженедельный журнал Shūkan Gendai.
Издание отмечает, что страна попросту не сможет поддерживать государственные функции, если не получит масштабную финансовую помощь со стороны Запада и поддержку оружием.
«Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идёт сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство», — считает автор статьи.
Далее он приводит конкретные варианты будущего Украины. Страна может погрузиться в хаос из-за сомнений людей в том, что нужно продолжать конфликт, победить в котором невозможно. Более худший сценарий — раскол страны с переносом её политического центра на Западную Украину.
Западу пора перенести внимание на прекращение конфликта и стабилизацию самой Украины, а не просто помогать ей противостоять России, заключил обозреватель.
Как сообщало ИА Регнум, в США предрекли киевскому режиму дальнейшую потерю территорий после бегства украинской армии из Авдеевки. По мнению обозревателя издания Business Insider Эллы Шерман, если Киев не сможет вовремя получить необходимое оборудование и возвести мощные оборонительные линии, российские подразделения их легко прорвут.