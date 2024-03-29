Москва, 29 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Возможное введение безвизового режима с Евросоюзом может привести к оттоку из Армении перспективной молодёжи, а также негативно отразиться на безопасности и экономики этой страны. Такую оценку дали в Министерстве иностранных дел России, комментируя опубликованный ранее доклад «Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе», подготовленный под руководством бывшего генсека Североатлантического альянса (НАТО) Андерса Фога Расмуссена.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Авторы (доклада. — Прим. ред.) пытаются сулить внедрение безвизового режима с ЕС, что приведёт к значительному оттоку молодого и экономически активного населения в Европу и негативно отразится на экономике и безопасности Армении. Это видно на примерах Грузии, Молдавии, Украины да и, собственно, уже вошедших в ЕС государств Прибалтики, Польши, Румынии, Болгарии и т.д., население которых массово перетекает в более благополучные страны на низкооплачиваемые работы», — приводит ТАСС слова представителя российского МИД.

Как передавало ИА Регнум, спикер парламента республики Ален Симонян 29 марта заявил, что Армения всегда шла по пути в Евросоюз, пока её не «втянули» в другую систему — ЕАЭС.

По его словам, для Еревана получение статуса кандидата на членство в ЕС — «самый правильный и желательный вариант», якобы по которому Армения должна идти.

Он добавил, что Армении предстоит «многое привести в соответствие с европейскими стандартами».

Симонян уточнил, что Армения в апреле в Испании впервые примет участие в собрании глав парламентов стран Евросоюза.

В Армении активно обсуждают идею вступления в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Глава МИД отметил, что Армения заинтересована в расширении круга партнёров и союзников. В этой связи республика стремится существенно углубить отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада.