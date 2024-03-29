Москва, 29 марта, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Школьница Александра Кравченко, которая помогала спасать людей во время террористического акта в «Крокус Сити Холле», из многодетной семьи. У 15-летней девушки есть младшая сестра и четверо старших братьев, рассказал психолог, офицер-воспитатель, историк, военный волонтёр Илья Ипатов в Telegram-канале.

военный волонтёр Илья Ипатов Александра Кравченко

В посте говорится, что отец школьницы Александр Кравченко с 1992 года доброволец Второго Русского Добровольческого отряда Республики Сербской, инвалид войны (трижды ранен: пережил два тяжёлых ранения).

«Он с первых дней «Русской весны» в Крыму и сопротивлении 2014-го года на Донбассе, активно участвует в сборе и доставке гуманитарной помощи фронту. Также Александр собирает и сохраняет русскую, казачью культуру. При храме Рождества Христова в Митино в Москве создал и развивает этнокультурный центр «Рождественский курень», — уточнил Ипатов.

Он добавил, что мать Александры Татьяна Кравченко — сестра милосердия, которая ухаживает за ранеными бойцами специальной военной операции в госпиталях.

«Она — сестра милосердия, преподаватель по уходу за тяжелобольными и ранеными учебного центра Больницы святителя Алексия, регулярно пребывает в командировках в госпиталях зоны проведения СВО», — пояснил Илья Ипатов.

Кроме того, активист рассказал, что вечером 22 марта 15-летняя Александра подрабатывала в «Крокус Сити Холле».

«В трагичный вечер пятницы Саша подрабатывала на проверке билетов при входе в зал. При нападении смогла взять себя в руки и помогала людям в спасении и эвакуации», — пояснил Илья Ипатов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые боевики ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, открыли огонь по людям, а позже подожгли помещение.

В опубликованном МЧС списке погибших значатся 143 человека. Число пострадавших возросло до 382 человек.

Во время теракта в здании находились и другие подростки, которые помогали спасать людей.

14-летний Артём Донсков, подрабатывавший гардеробщиком, был одним из тех, кто направлял к выходам находившихся в ТРЦ. Вместе с ним помогал людям и Ислам Халилов. Во время террористической атаки он вывел из здания больше ста человек.

Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Президент России Владимир Путин заверил, что семьям погибших, а также раненым и пострадавшим в результате теракта будет оказана вся необходимая помощь.

Глава государства выразил глубокие и искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и объявил 24 марта днём общенационального траура.