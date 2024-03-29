Москва, 29 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на авдеевском направлении более 305 военных ВСУ, сообщил 29 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи ДНР.

«Противник потерял более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная немецкая артиллерийская установка PzH 2000, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Как передавало ИА Регнум, ранее Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили семь контратак ВСУ на авдеевском направлении. Потери противника составили до 95 человек, также ВСУ потеряли три танка, в том числе один Abrams, две боевые машины пехоты, две американские гаубицы М777 и два орудия Д-30.

Днём ранее, 27 марта, официальный представитель Минобороны сообщал, что противник потерял за сутки на авдеевском направлении до 255 военных. Было отбито девять контратак штурмовых групп ВСУ, поражена самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубица М777 производства США и САУ «Гвоздика».