Москва, 29 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек. По данным ИА Регнум, 15% обратившихся за медицинской помощью пострадали не от огнестрельного оружия, пожара или отравления угарным газом. Многие люди получили ушибы, сотрясения и порезы, когда убегали от террористов. Другие столкнулись с психологическими проблемами, бессонницей и гипертонией на фоне пережитого стресса. В списках также есть категория людей, которые получили травмы, помогая другим: надорвали спину или получили растяжения.

Известия/Дмитрий Коротаев

Основная часть пострадавших — это зрители, получившие пулевые ранения, ожоги или надышавшиеся угарным газом. Следом за ними по количеству пострадавших идут физические травмы, которые люди получили во время эвакуации. Таких пострадавших, по данным ИА Регнум, 40 человек. Среди травм преимущественно ушибы, порезы, вывихи, а также закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Большая часть ушибов и синяков приходится на голову и колени. Зрители в панике спотыкались и падали на колени, а также ударялись головой, когда пытались выбраться из здания в темноте коридоров.

Так, например, концертный директор «А-Студио» 74-летний Александр Старых получил травму грудной клетки и коленного сустава, когда в спешке убегал из концертного зала. Мужчина упал и сильно ударился.

«Через три дня после теракта в частную клинику Москвы обратилась 52-летняя Эльвира с распухшей ногой. Женщина рассказала врачам, что во время эвакуации ей кто-то сильно наступил на ногу. Когда прошёл шок от случившегося, а на ногу стало больно опираться, она решила обратиться в больницу», — рассказал источник ИА Регнум ещё одну историю травмирования.

Обратиться к врачам пришлось и 39-летней Светлане. Она пожаловалась на боли в спине. Также у женщины была травма головы.

«Поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы нижней части спины и таза. Медикам Светлана рассказала, что во время нападения начала бежать спиной вперёд и сильно упала, но в тот момент из-за шока боли не почувствовала», — объяснил собеседник агентства.

Спустя два дня после теракта в больницу Подмосковья обратился 57-летний Сергей с сильными порезами рук. Врачам он рассказал, что во время теракта порезался разбитым стеклом, когда покидал здание «Крокуса».

В списках пострадавших есть люди, которые получили травмы, когда пытались спасти других зрителей. 44-летний Валентин рассказал ИА Регнум, что надорвал спину, когда спасал женщину.

«Я обратился в больницу им. Пирогова спустя пару дней. До этого было сложно морально. Во время теракта я увидел женщину, она лежала на полу и просила помощи. Я её поднял, мы выбрались. И только после этого я почувствовал, что болит спина. Врачи диагностировали у меня поражение пояснично-крестцового сплетения и межрёберную невралгию», — рассказал мужчина.

Помимо физических травм, многие обращаются в больницу и с психологическими проблемами. На данный момент ИА Регнум известны 11 таких случаев. Так, вечером 22 марта после теракта в службу спасения обратилась мама 14-летнего подростка, женщина сообщила, что её сын во время нападения находился возле «Крокуса» вместе со своей младшей сестрой. Дети смогли убежать, но спустя некоторое время у мальчика случилась истерика. Родители долго не могли его успокоить и вызвали скорую помощь. По словам матери, девочка также находилась в шоковом состоянии.

«24 марта в службу экстренной помощи обратился 33-летний Леонид. Мужчина рассказал, что ему, его супруге и друзьям удалось спастись из здания «Крокуса» без каких-либо физических травм. Но в течение последующих двух дней мужчина столкнулся с депрессивным состоянием, которое лишь усиливалось и сопровождалось бессонницей. Утром 24 марта состояние Леонида ухудшилось, ему вызвали скорую помощь», — рассказал источник.

Кроме того, 26 марта в ГКБ № 36 им. Иноземцева обратилась 23-летняя Дарья. У девушки был диагностирован ушиб затылочной области головы, который девушка получила, упав в обморок. После теракта у Дарьи появилось тревожное расстройство, на фоне которого она и упала в обморок у себя в квартире спустя четыре дня после теракта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» на развлекательный центр была произведена атака террористов. По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. После нападения правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта. Директор ФСБ России Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта. Следственный комитет 28 марта проинформировал о задержании ещё одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов.

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что никто и ничто не может поколебать сплоченность, волю и мужество единого народа России.

«Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», — сказал глава российского государства.

Зрители благотворительного концерта группы «Пикник» в Санкт-Петербурге, состоявшегося 27 марта, солидарны с президентом. В беседе с журналистом ИА Регнум многие подчеркнули, что теракт — это страшная трагедия, но добавили, что это событие не запугает жителей России.