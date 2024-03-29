Москва, 29 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Большинство (84%) граждан России скорее хорошо оценивают работу президента страны Владимира Путина, столько же — 84% — доверяют ему, свидетельствуют данные опроса, проведённого Фондом общественное мнение (ФОМ).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Владимир Путин

Так, на вопрос о доверии главе государства 84% респондентов ответили, что скорее доверяют Путину, 8% россиян скорее не доверяют ему.

Более половины (58%) граждан РФ заявили, что российское правительство работает хорошо, 19% считают, что оно работает скорее плохо.

Опрос был проведен с 22 по 25 марта 2024 года, в нём приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах России.

Метод опроса — интервью по месту жительства респондента, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как передавало ИА Регнум, по данным опроса ВЦИОМ 22 марта, 81% россиян доверяют Владимиру Путину на посту президента. В ходе опроса респонденты рассказали и о доверии другим представителям российской власти.

Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверились 63%. Показатель одобрения работы Путина составил 78,9%. Деятельность Мишустина и в общем правительства страны одобрили 54,3 и 57,2% опрошенных соответственно.

21 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что практически все россияне поддерживают линию президента Владимира Путина, а тех, кто выступает против, очень мало. Он напомнил о результатах прошедших выборов, на которых Владимир Путин получил беспрецедентную поддержку россиян. За действующего президента отдали голоса 87,28% избирателей при явке в 77,49%.