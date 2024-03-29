Москва, 29 марта, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Заключение экспертов бундестага о том, что удар России по войскам одной из стран НАТО на Украине не может повлечь за собой коллективный ответ альянса, говорит о том, что НАТО не готово воевать с Россией. Такое мнение 29 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что инициатива отправить войска на Украину принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, а не всему блоку НАТО. На этом конфликте французский президент пытается заработать популярность среди жителей страны, показать, какой он второй Наполеон. Также это инициатива и его кураторов из Вашингтона, ведь без команды из США Макрон не сделает ни шагу. Большинство политической элиты современной Европы находится под управлением США, добавил военный эксперт.

По его словам, большинство стран НАТО не собираются отправлять свои армии на Украину. Таким образом, если французы окажутся под огнём российской армии на Украине, это будет виной самого Макрона. Ни одна европейская страна не собирается уничтожать своих граждан на Украине, у них нет таких целей.

Эксперт напомнил, что Россия не угрожает европейским странам, не пытается завоевать или покорить их, поэтому Европе нет смысла напрямую вмешиваться в конфликт.

«Ввод французских войск плохо кончится как для самого Макрона, так и для французских солдат. Пока нет свидетельств того, чтобы Франция готовила свои войска для вторжения на Украину. Пока это только слова, которые имеют своей целью попугать Россию. Но президента РФ Владимир Путина пугать бесполезно. Он доказал, что способен принимать жёсткие решения и никакими угрозами его не возьмёшь. Поэтому Макрону нужно забыть о вторжении на Украину, иначе от французских войск там ничего не останется», — заявил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, немецкое агентство DPA со ссылкой на доклад экспертов бундестага сообщило, что возможный удар ВС России по военным из стран Североатлантического альянса на территории Украины не станет основанием для применения статьи о коллективной обороне.

Отмечается, что применение 5-й статьи НАТО о коллективной самообороне станет возможным только в том случае, если России совершит нападение на страну — члена НАТО или атакует объекты на территории этих государств. При этом указывается, что участие французских военных в конфликте на Украине является «допустимым согласно международному праву».

Макрон на фоне провалов ВСУ с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину. По его словам, Париж сделает всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте.

На фоне высказываний президента Франции верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал не пугать жителей Европы, поскольку Евросоюз «не пойдет умирать» за Донбасс.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону перед отправкой войск на Украину необходимо вспомнить о судьбе тысяч солдат и офицеров, навсегда оставшихся на кладбище в Севастополе. Он напомнил, что такой «опыт у французов имеется». Так, во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан, а на одном только Французском кладбище в Севастополе покоятся до 28 тыс. солдат и офицеров, «посланных на убой Наполеоном III».

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, президент Франции заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по Североатлантическому альянсу.

Президент России Владимир Путин 29 февраля отметил, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.