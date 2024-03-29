Красногорск, 29 марта, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Жительница Подмосковья Татьяна Козлова, находившаяся в «Крокус Сити Холле» в день теракта, спасалась из концертного зала на коленях. Об этом женщина рассказала РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На концерт группы «Пикник» Татьяна пришла вместе с мужем, билеты она подарила супругу на день рождения. Пара находилась в зале около пяти минут, когда началось задымление.

По словам Татьяны, группа часто устраивает интересные интерактивные постановки, поэтому люди подумали, что дым — это часть шоу. Потом зрители стали покидать бельэтаж и балкон, послышались призывы срочно выбегать из зала. Когда Козловы стали перешагивать через ряды, спускаясь по залу, раздались выстрелы.

«Прямо один из [террористов], которых сейчас поймали, расстреливал партер. Мужчина сзади сказал: «Всем ложиться, прикрывайтесь всем, чем можно». Рикошет начался от сидений», — рассказала Татьяна.

Она призналась, что было очень страшно. Сильно запаниковала девочка, её успокаивала мать.

«Мы ползли к выходу, потому что встать было практически нереально», — добавила Татьяна.

Супруги выбрались на улицу, но потеряли друг друга. Муж Татьяны выбил дверь, чтобы выбежать из здания. Созвонившись, они нашли друг друга у пешеходного моста. В это время из здания повалил черный дым, потом вспыхнуло огромное пламя.

Женщина добавила, что считает 22 марта вторым днём рождения. По её словам, после трагедии в «Крокусе» она пересмотрела ценности и стала иначе воспринимать каждый день жизни.

Как сообщало ИА Регнум, инвалиды-колясочники Станислав Сахаров и Дарья Голованова чудом выжили во время атаки на «Крокус Сити Холл». Когда началась стрельба, Станислав столкнул жену с коляски и попросил людей оттащить её подальше от линии огня. Затем он ползком толкал её кресло до выхода из концертного зала.

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» находился бывший концертный директор советской группы «А-Студио» Александр Старых. Он получил ушиб грудной клетки и левого коленного сустава, но к врачам обратился спустя несколько дней.

Вечером 22 марта вооружённые люди ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева» в подмосковном Красногорске, открыли огонь по людям, а потом подожгли помещения. В опубликованном МЧС списке погибших значатся 143 человека. Посольство Белоруссии в России 29 марта сообщило, что ещё один белорусский гражданин скончался в больнице. По данным центра медицины катастроф на 29 марта, число пострадавших выросло до 382 человек.

Директор ФСБ России Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта. В Следственном комитете 28 марта сообщили о задержании ещё одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов.

По данным СК, исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступили значительные суммы денег и криптовалюты с Украины. В ходе расследования подтвердились предположения о спланированных действиях террористов, их тщательной подготовке и финансировании организаторами теракта.