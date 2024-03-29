Москва, 29 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Наибольшее значение для России имеют отношения с ближайшими партнёрами и соседями. Об этом заявил президент Владимир Путин 29 марта на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Кадр из видео Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ

«Выстраивая отношения с нашими партнёрами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнёрами, с нашими друзьями, с нашими соседями», — сказал глава государства.

По его словам, сложилась такая традиция и уровень торгово-экономических, политических связей России с соседями постоянно растёт. Москва исходит из того, что контакты нужно строить на основе взаимных интересов, учитывая их.

Он предложил членам Совбеза обсудить отношения с ближайшими партнёрами и попросил, чтобы по этому вопросу выступил глава МИД Сергей Лавров.

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Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции Путин заявил, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.

На заседании коллегии Минобороны 19 декабря Путин, комментируя расширение НАТО, обвинил западных партнёров во вранье. По его словам, Москве «врут беззастенчиво, просто на каждом шагу».

Позже российский лидер отметил, что у России даже в недружественных странах есть союзники. Попытки изоляции России провалились, у неё становится больше сторонников, особенно по теме традиционных ценностей, пояснил он.