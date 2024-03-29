Берлин, 29 марта, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Возможный удар ВС России по военным из стран Североатлантического альянса (НАТО) на территории Украины не станет основанием для применения статьи о коллективной обороне. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на доклад экспертов бундестага.

Global Look Press/Soeren Stache/dpa

«Если военные подразделения какой-либо страны — члена НАТО участвуют в коллективной самообороне в соответствии со статьёй 51 Устава ООН на стороне Украины в конфликте и при этом во время боевых действий подвергаются удару другой стороны, то это не является основанием применения статьи 5 Устава НАТО», — цитирует агентство выдержку доклада.

Вместе с тем отмечается, что применение 5-й статьи НАТО о коллективной самообороне станет возможным только в том случае, если России совершит нападение на страну — члена НАТО или атакует объекты на территории этих государств.

При этом указывается, что участие французских военных в конфликте на Украине является «допустимым, согласно международному праву».

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что европейские лидеры во время саммита в Париже обсуждали вопрос вероятной отправки войск на Украину. Он добавил, что на конференции не смогли договориться по этому вопросу, но не исключил, что в будущем войска стран Европы войдут на украинскую территорию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае отправки военнослужащих стран НАТО на Украину будет неизбежен конфликт России и альянса. Он призвал Запад задуматься, соответствует ли это его интересам.

Вместе с тем 27 марта президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области отметил, что предполагаемые поставки американских истребителей F-16 киевской армии не поменяют ситуацию на поле боя, добавив, что самолёты станут для России законной целью, если их направят против ВС РФ с аэродромов третьих стран.

Днём ранее руководитель главного военного штаба Европейского союза Жан-Поль Перрюш призвал Макрона задуматься над ответом России, если Париж всё же отправит войска на Украину.

Перрюш предположил, что Вооружённые силы России могут открыть огонь по французским солдатам. Сценарий Макрона не предполагает решения задач на передовой и вряд ли сработает, отметил военный.

Также он добавил, что вмешиваться в конфликт с ограниченным контингентом, силами одной страны, не беря в расчёт возможные последствия, будет очень рискованно.