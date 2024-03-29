Краснодар, 29 марта, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) вышел из колонии по решению об условно-досрочном освобождении. Об этом 29 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сергей Савостьянов/ТАСС Захарий Калашов, известный также как Шакро Молодой

«Так и есть», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос об освобождении Калашова.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Усть-Лабинский суд Краснодарского края в ходе закрытого заседания удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении 70-летнего Калашова. Суд одобрил прошение об УДО, главная причина — плохое состояние здоровья.

В марте 2018 года Калашов был признан виновным в вымогательстве и был приговорён к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались и 13 его сообщников. Преступления были совершены в 2015 и 2016 годах. Основной эпизод — вымогательство 8 млн рублей у одной из владелиц кафе Elements Жанны Ким.