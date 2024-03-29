Москва, 29 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Почти на каждом стенде международной выставки-форума «Россия» широко представлен опыт реализации нацпроектов, а некоторым из национальных проектов посвящены целые павильоны и экспозиции, отметила в своём выступлении в программе «Достижения страны. Дела людей» победитель Всероссийского конкурса «Лидеры России», член клуба Лидеров России «Эльбрус», руководитель проектного офиса АНО «Национальные приоритеты» Надежда Ефремова.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Выпуск программы был подготовлен студией Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на выставке-форуме. В рамках программы публикуется серия интервью с победителями кадровых конкурсов, лауреатами национальных премий и обладателями других престижных наград.

Ефремова, эксперты и ведущий выпуска победитель конкурса «Лидеры Интернет-коммуникаций», лауреат I Национальной премии молодых политологов России «Дигория», лауреат премии «Мастерской новых медиа», автор медиапроекта «Открыто о России» Виктор Байдаков обсудили значение конкурса «Лидеры России» и миссию его участников, а также роль информационного освещения нацпроектов в регионах.

Таким нацпроектам, как «Мир Цифры», «Туризм и индустрия гостеприимства», на выставке-форуме уделяется ещё большее внимание, отметила Ефремова. Со стороны исполнительной власти работу над нацпроектами наглядно показывает павильон Координационного центра правительства, а представители правительства почти еженедельно предоставляют актуальную информацию в рамках тематических дней.

Эксперт также отметила работу сотрудников выставки, их внимание к посетителям с детьми и интерактивные возможности представленных стендов.

«Если кто-то из наших зрителей ещё не побывал на выставке, это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать восхищённые отзывы. Это гордость за нашу страну. Ты физически ощущаешь, насколько изменилась страна, и ты понимаешь, какая она прекрасная, какие разные наши регионы», — сказала Ефремова.

Каждый павильон и каждая экспозиция выставки-форума выполнены в особом стиле, и на территории ВДНХ можно увидеть лучшие мировые практики в сфере конгрессно-выставочной деятельности, добавила она.

Для победы в кадровом конкурсе «Лидеры России» нужно при всех профессиональных компетенциях всегда оставаться собой, отметила также эксперт. Важная ценность сообщества конкурса — открытость его участников, которые, несмотря на свои высокие статусы и должности, готовы делиться знаниями и опытом, сказала Ефремова. В клубе победителей конкурса «Лидеры России» «Эльбрус» сейчас работает более 500 человек, напомнила она.

«Эльбрус» — это не просто сообщество неравнодушных людей, это огромная работа, волонтёрский труд, поддержка и реализация социальных инициатив на всей территории страны. Где бы ты ни был, в любом городе, в любое время дня и ночи ты можешь позвонить, написать, и всегда двери открыты. Мне кажется, что даже если кто-то напишет: «Завтра лечу на Марс», то половина сообщества принесёт скафандры, половина — карту Марса, посоветуют что-то, порекомендуют наставников, но никто тебе никогда не скажет: «Не лети, это невозможно», — отметила Ефремова.

Одно из главных достижений экосистемы лидерских конкурсов в России — это возможности профессионального и карьерного роста для каждого, вне зависимости от места, где он находится, сказала эксперт. Почти каждый может найти поддержку в рамках национальных проектов, ведь нацпроект — это платформа, которая строится вокруг человека, и большое внимание уделяется обратной связи с гражданами, в том числе в самых современных её форматах, добавила Ефремова.

Как передавало ИА Регнум, ранее в марте 2024 года эксперты в студии ЭИСИ обсудили также нацпроекты по поддержке семей и молодёжи. Члены экспертного клуба «Дигория» обратили внимание на решения, предпринятые для поддержки женщин и детей, и отметили, что в России создана среда, необходимая для того, чтобы растить детей.

В феврале 2024 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о запуске пяти новых национальных проектов. Новые нацпроекты получили названия «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Все они будут запущены до конца 2024 года.

Выставка-форум «Россия» была организована по указу президента, который несколько раз посещал её. На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Предполагалось, что форум будет работать до 12 апреля, однако в связи с высоким спросом срок его работы был продлён до 8 июля. В марте 2024 года количество посетителей открывшейся четырьмя месяцами ранее выставки превысило девять миллионов человек.