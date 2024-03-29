Москва, 29 марта, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Пилотный проект тестирования сетей 5G пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Совместное предприятие «Новые цифровые решения» планирует опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами. Для этого уже определены зоны тестирования, использоваться на них будут российские базовые станции», — следует из сообщения.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году сообщалось о планах завершить в России использование технологии мобильной связи третьего поколения (3G) до 2030 года.

Эта цель была поставлена в стратегии развития отрасли связи до 2035 года, использование технологии 3G завершат в период с 2023 по 2030 год.

Уточняется, что с 2023 по 2030 год реализуется первый этап данной стратегии, в этот период также предполагается разработать и внедрить российское оборудование стандарта LTE на сетях связи, разработать и начать опытную эксплуатацию российского телекоммуникационного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready.