Москва, 29 марта, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В Москве завершается реконструкция городского вокзала Щербинка, которым ежедневно пользуются около 12 тысяч человек, сообщил 29 марта мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

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По его словам, второй Московский центральный диаметр сократил время в дороге для жителей 30 районов столицы, а также сделал город ближе для подмосковных Нахабино, Красногорска и Подольска. В будние дни поездами МЦД-2 пользуются порядка 350 тыс. человек.

Собянин подчеркнул, что главная задача сейчас — сделать поездки пассажиров ещё комфортнее. Для этого продолжается реконструкция станций, превращая их в полноценные городские вокзалы с перехватывающими парковками, подъездами для общественного транспорта, удобной инфраструктурой для пешеходов и понятной навигацией для пассажиров.

Так, на вокзале Щербинка строится крытый пешеходный переход с эскалаторами, а для маломобильных жителей и родителей с детскими колясками — лифтами.

Кроме того, вокзал будет оборудован информационными табло, навигацией в едином стиле, турникетами и двумя кассовыми блоками. Обязательно появится комната матери и ребёнка. Готовность объекта уже превышает 60%, добавил Собянин.

Также будут упрощены подъезды к вокзалу для общественного наземного транспорта и личных автомобилей. На тротуарах и проезжей части будет уложен новый асфальт и обновлена разметка, а на переходах и въездах во дворы будут понижены бордюры.

Как передавало ИА Регнум, в середине марта Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. На маршруте планируется 16 остановок, четыре из них — на территории столицы.

Собянин рассказал 12 марта, что в рамках реализации транспортной программы Москва и Подмосковье к 2030-му образуют единое транспортное пространство.

Жителям Москвы и области будет ещё удобнее подъезжать к станциям Московских центральных диаметров и метро, улучшится сеть перехватывающих парковок, планируется интеграция 39 станций Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений в тарифную зону МЦД, сообщил мэр.

Собянин 11 марта проинформировал, что на Замоскворецкой линии столичного метрополитена запустили движение нового поколения поездов «Москва-2024».