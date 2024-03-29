Солнечногорск, Московская область, 29 марта, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Двое детей застряли в трясине в центре подмосковного города Солнечногорска. Об этом 29 марта сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Инцидент произошёл на площади в центре города. Дети катались на велосипедах по грязи, которая осталась после быстрого таяния льда.

В результате на помощь детям пришли прохожие. Они смогли вытащить одного из них, а второго пришлось доставать спасателям МЧС. Вызволенные из трясины дети не получили травм. Место, ставшее причиной инцидента, огородили.

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Как передавало ИА Регнум, в Ижевске трое 12-летних детей перебрались через забор на стройплощадке. Один из них провалился в глину и глубоко в ней увяз. Его друзья сообщили об этом в экстренные службы, после чего прибывшие на место спасатели откопали и вытащили ребёнка.