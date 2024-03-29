Москва, 29 марта, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Москва активно развивает инклюзивные практики, чтобы сделать жизнь каждого человека с ограниченными возможностями здоровья полноценной и комфортной. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам градоначальника, на сегодняшний день в Москве живет 943 тысячи людей с инвалидностью. «Каждый москвич с инвалидностью получает комплексную помощь и поддержку от города», — отметил мэр.

Так, с первых дней семья, в которой родились дети с инвалидностью, может рассчитывать на поддержку городской службы ранней помощи. Таким семьям помогают решать психологические, юридические, организационные вопросы. Также специалисты занимаются физическим и интеллектуальным развитием особенных детей.

«В 18 реабилитационных и реабилитационно-образовательных центрах предоставляют соответствующие услуги. Технические средства для реабилитации можно получить в ресурсном центре для инвалидов. Во всех округах работают бригады мобильной службы реабилитации», — добавил мэр.

Реабилитационными программами в прошлом году воспользовались 156,6 тысячи человек. Их в рамках субсидии проводят городские общественные организации. 40,8 тысячи человек прошли курсы комплексной реабилитации, а 3 тысячи человек воспользовались услугами мобильной службы реабилитации.

«239 тысяч граждан с инвалидностью получили протезно-ортопедические изделия, абсорбирующее белье, технические средства реабилитации или компенсацию за то из этого списка, что они приобрели самостоятельно», — отметил Собянин.

Также в 2023 году в Южнопортовом районе на территории бывшей городской клинической больницы № 53 открылся Научно-практический геронтопсихиатрический центр. В нем созданы все условия для проживания и социальной реабилитации людей, нуждающихся в особом уходе. Также на базе учреждения заработал симуляционный центр.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта открыт для медорганизаций из российских регионов. Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что станет «хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике», отметил он.