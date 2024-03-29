Москва, 29 марта, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В Москве уже сейчас клещи могут нападать на людей и животных. Как сообщил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов, эти членистоногие активизировались в российской столице после повышения температуры воздуха выше 7 градусов.

egor347 Осторожно, клещи!

«Сейчас клещи у нас уже где-то проснулись, но массового выхода мы еще не видим, — заявил Гомыранов. — Но в ближайшую неделю–две при хорошей погоде мы уже увидим клещей в их обычном количестве». По словам специалиста, соблюдать меры предосторожности для защиты от клещей необходимо уже сейчас.

Самыми опасными с точки зрения нападения клещей местами энтомолог назвал низкие кустарники, траву, тропинки в лесу, поймы рек и поля. При посещении этих мест он призвал надевать длинные штаны, высокую обувь с носками, а также использовать специальные спреи.