Москва, 29 марта, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Весенний призыв начнётся в России 1 апреля и охватит все регионы, за исключением отдельных северных районов. Об этом заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил 29 марта на брифинге.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он уточнил, что в связи с климатическими особенностями в отдельных районах Крайнего Севера и отдельные местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, призыв будет проходить с 1 ноября по 31 декабря.

Отправлять призывников со сборных пунктов начнут 15 апреля. Служить они будут, как и прежде, по 12 месяцев.

Всех призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формирований на территории России.

Цимлянский отметил, что новобранцев не будут направлять в пункты дислокации в новых регионах или для участия там в специальной военной операции. Задание по осеннему призыву в 2023 году выполнено в полном объёме, в вооружённые силы, другие войска и воинские формирования было призвано 130 тыс. человек, сообщил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов подчеркнул, что в настоящее время никаких призывников в зоне СВО нет и быть не может, не менее половины армии России проходит службу на контрактной основе.