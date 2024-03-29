Донецк, 29 марта, 2024, 11:58 — ИА Регнум. В Авдеевке обнаружили очаги массовых захоронений мирного населения. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он уточнил, что, предварительно, речь идёт о десятках тел местных жителей, которые отказались покидать город.

«По аналогии с Мариуполем массовые захоронения обнаружены в Авдеевке. Очагов несколько. По данным местного населения, в так называемых братских могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий», — рассказал он ТАСС.

Кимаковский уточнил, что, предварительно, речь идёт о десятках тел местных жителей, которые отказались покинуть город.

Как передавало ИА Регнум, во время освобождения Мариуполя в городе было обнаружено массовое захоронение мирных жителей. Мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что к этому «приложили руку» боевики из неонацистского батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следственный комитет России сообщал о фиксации данных о массовом захоронении, обнаруженном в Мариуполе. Было установлено, что захоронение сделано украинскими боевиками.

По информации местных жителей, в обнаруженной могиле находились тела сотен людей.