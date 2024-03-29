Москва, 29 марта, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Новобранцы предстоящей весенней призывной кампании не будут направляться в пункты дислокации ВС России в новых регионах или для участия там в специальной военной операции, заявил 29 марта замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В пункты дислокации подразделений вооруженных сил в новых регионах России или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 28 марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что весенних призывников не будут привлекать к участию в спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 3 октября 2023 года, что призывников, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направлять не будут.

В России 1 апреля начнётся весенний призыв на военную службу. Призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Начало отправки призывников со сборных пунктов спланировано с 15 апреля. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.