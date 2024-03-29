Москва, 29 марта, 2024, 11:24 — ИА Регнум. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб полковник спецназа Главного управления Генштаба России Тимур Мясников. Об этом сообщил глава самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук на странице в соцсети «ВКонтакте».

ВКонтакте

«Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в «Крокус» на концерт», — написал Маливанчук.

Он рассказал, что во время нападения террористов Мясников успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь.

Офицер получил три пулевых ранения, после теракта его доставили в больницу, где врачи несколько дней боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

Мясников окончил суворовское военное училище, воевал в Косово и Таджикистане. Последние два года он находился в зоне боевых действий в Донбассе. Он служил в 3-й бригаде спецназначения.

Как передавало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по посетителям. Людей расстреливали в упор, не давали им покинуть здание. Также террористы подожгли концертный зал. Часть людей погибли при пожаре.

29 марта в Центре медицины катастроф сообщили, что число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 382 человек.

Следственный комитет 28 марта сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. Отмечалось, что у следствия есть подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, заявил, что «конечно, Украина».

В свою очередь, директор ФСБ Александр Бортников отметил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.