Киев, 29 марта, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке на энергетику страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очередная массированная атака на нашу энергетику», — написал он в соцсетях.

По его словам, были атакованы объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта компания «Укрэнерго» сообщила, что тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины получили повреждения.

В компании также добавили, что в Днепропетровской области ввели аварийные отключения света, в Харьковской действует график почасовых отключений.

В Министерстве обороны России 22 марта заявили, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ.