На Украине заявили о новой массированной атаке на энергообъекты страны
Минэнерго Украины сообщило о новой массированной атаке на энергообъекты страны
Киев, 29 марта, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке на энергетику страны.
«Очередная массированная атака на нашу энергетику», — написал он в соцсетях.
По его словам, были атакованы объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии, добавил он.
Как передавало ИА Регнум, 29 марта компания «Укрэнерго» сообщила, что тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины получили повреждения.
В компании также добавили, что в Днепропетровской области ввели аварийные отключения света, в Харьковской действует график почасовых отключений.
В Министерстве обороны России 22 марта заявили, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ.