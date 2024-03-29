Один человек пострадал из-за обрушения на руднике на Камчатке
На Камчатке из-за обрушения на руднике «Бараньевский» пострадал один человек
Петропавловск-Камчатский, 29 марта, 2024, 11:09 — ИА Регнум. В Камчатском крае на золотодобывающем руднике «Бараньевский» произошло обрушение породы, один человек пострадал. Об этом 29 марта сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«На руднике «Бараньевский» произошло обрушение породы, под него попал горнорабочий. В результате спасательной операции он был извлечён из-под завалов и передан медикам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ЧП не повлияло на работу шахты, в момент обрушения в забое находились 50 человек, эвакуация не проводилась.
Как передавало ИА Регнум, 18 марта в Амурской области произошёл обвал породы на шахте «Пионер». Заблокированными на глубине 120 метров оказались 13 горняков.
Обрушилось более 190 тыс. кубометров горной породы. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (статья 216 УК РФ). Управляющему директору рудника предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.