Петропавловск-Камчатский, 29 марта, 2024, 11:09 — ИА Регнум. В Камчатском крае на золотодобывающем руднике «Бараньевский» произошло обрушение породы, один человек пострадал. Об этом 29 марта сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

СК РФ/РИА Новости

«На руднике «Бараньевский» произошло обрушение породы, под него попал горнорабочий. В результате спасательной операции он был извлечён из-под завалов и передан медикам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЧП не повлияло на работу шахты, в момент обрушения в забое находились 50 человек, эвакуация не проводилась.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в Амурской области произошёл обвал породы на шахте «Пионер». Заблокированными на глубине 120 метров оказались 13 горняков.

Обрушилось более 190 тыс. кубометров горной породы. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (статья 216 УК РФ). Управляющему директору рудника предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.