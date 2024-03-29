Москва, 29 марта, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Скончался гражданин Белоруссии Алим Кошеваров, пострадавший в результате теракта в красногорском «Крокус Сити Холле», сообщили 29 марта в посольстве республики в Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В дипмиссии отметили, что мужчина 1981 года рождения получил многочисленные пулевые ранения во время террористического акта.

«Искренне благодарны врачам московской больницы им. Боткина, до последнего боровшимся за жизнь тяжелораненого белоруса», — выразили благодарность в посольстве.

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего. Посольство оказывает всю необходимую помощь, в том числе в транспортировке тела погибшего в Белоруссию, добавили там.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. В результате теракта, по последним официальным данным, опубликованным ранее, погибли 143 человека.

Силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.

28 марта Следственный комитет сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами.