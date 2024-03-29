Москва, 29 марта, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Российские специалисты активно изучают применяемые ВСУ англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и впервые показали внутреннее устройство такого боеприпаса. Видео опубликовало агентство «РИА Новости».

Алексей Майшев/РИА Новости Фрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow

По словам собеседника агентства, бывают случаи, когда средства ПВО сбивают боеприпас, но он не уничтожается, просто падает на землю, а боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструменты для обезвреживания боевых частей ракеты, добавил он.

Так, специалисты показали головной обтекатель, сбрасывающийся при обнаружении цели, а также обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливается взрыватель.

Также показан узел, раскладывающий крыло ракеты, и само крыло, частично обломанное. Продемонстрировано устройство боевой части, основной заряд которой находится у крыльевого узла.

Специалистами также показан турбореактивный двигатель ракеты, в том числе лопатки компрессора низкого давления, и материалы, из которых собраны боеприпас и его корпус.

Как передавало ИА Регнум, Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования, запускаемая с самолётов. Дальность поражения — от 250 до 560 км в зависимости от модификации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что при отступлении из Авдеевки группировка ВСУ бросила большое количество военной техники, в том числе западного производства. Технику эвакуировали, среди трофеев — боевые машины пехоты М113 и M2A2 ODS Bradley американского производства.

В районе железнодорожных путей у населённого пункта Степовое была обнаружена брошенная украинскими военными бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88А2 Hercules американского производства.