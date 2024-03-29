Москва, 29 марта, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Первая родившаяся в Московском зоопарке панда уедет в Китай в возрасте четырёх лет, сообщили в пресс-службе зоосада.

(сс) Debbie Molle Панда

«Она где-то в четыре года уедет в Китай. И там коллеги уже решат её дальнейшую судьбу», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе зоопарка.

Вероятно, в Китае ей найдут «жениха», предположили собеседники агентства.

Сейчас панда, которую назвали Катюшей, весит уже 18 килограммов, подтвердили сотрудники зоосада.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году в Москву в честь 70-летия установления дипломатических отношений привезли бамбуковых медведей Жуи и Диндин. Панды являются достоянием Китая, их передача в другую страну — знак большого доверия. В конце августа 2023 года в Московском зоопарке впервые в России появился на свет детёныш большой панды. Большинством голосов панду назвали Катюшей.

После рождения малышки в Москву приехали зоологи из Китая. Они провели медосмотр детёныша панды и сделали соответствующие замеры.

В феврале в Московском зоопарке отметили шесть месяцев со дня рождения Катюши. В честь праздника она получила съедобный подарок — «роллы» из бамбука с морковкой.

В марте в большой вольер Московского зоопарка впервые вывели панду Катюшу. Посетители павильона «Фауна Китая» смогли посмотреть на неё вместе с мамой Диндин. До этого малышка находилась в недоступном для посетителей помещении. Зоологи открыли заграждение в большой вольер после того, как Катюша начала ходить и активно играть.

За несколько дней малышку-панду в столичном зоопарке увидели более 40 тысяч. человек.