Москва, 29 марта, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Российская сторона обратила внимание на отсутствие реакции руководства Совета Европы (СЕ) на атаку террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле», которая унесла жизни мирных людей. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Известия/ Алексей Целищев

Российский дипломат предположила, что главы СЕ, находясь на момент теракта в Киеве, вероятно, побоялись «расстроить принимающую сторону». При этом трагедия потрясла весь мир — люди решительно осудили этот чудовищный террористический акт, выразили соболезнования и поддержку народу России, отметила Захарова.

«На фоне проявленной международным сообществом солидарности обратили внимание на показательно циничное безразличие руководителей Совета Европы, в первую очередь генерального секретаря Марии Пейчинович-Бурич (Хорватия) и главы МИД Лихтенштейна Доминик Хаслер, которые так и не высказали свою официальную позицию», — осудила представитель МИД РФ.

Мария Захарова также заявила, что продемонстрированное отношение руководства Совета Европы — очередная позорная страница в истории организации, называющей себя «совестью Европы».

«Подобная линия Страсбурга вновь подтверждает глубокую деградацию сегодняшнего Совета Европы, погрязшего в политическом лицемерии и «двойных стандартах», — резюмировал Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, единство россиян не позволило посеять панику и разлад в обществе после нападения террористов на «Крокус Сити Холл», 28 марта заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов в ходе круглого стола на тему «Единство и сплочение: как россияне отвечают на попытки расколоть общество», который состоялся на площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня».

Теракт был совершён вечером 22 марта. По последним данным, погибли 143 человека.

По делу о теракте задержаны 12 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления.

В ФСБ указали, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след, и подчеркнули, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

28 марта в СК сообщили, что получили доказательства связи боевиков с украинскими националистами. В частности, террористы именно с Украины получили крупную сумму денег.