Наступивший, 765-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что российские FPV-дроны «Джокер», транслирующие видео в режиме реального времени, заставили сдаться в плен роту Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, что сразу 60 боевиков прекратили сопротивление, увидев массовое применение беспилотников, сообщил «РИА Новости» 29 марта гендиректор предприятия — разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дроны РФ

Он подчеркнул, что, находясь на второй линии обороны, враг ожидал традиционного боя с участием пулемётных и противотанковых расчётов, с применением ручных противотанковых гранатомётов (РПГ). Но российские военнослужащие вообще не пришли на позиции, пустив в ход FPV-расчёты.

«Украинские боевики на передовой поняли, что сопротивление просто бессмысленно», — сказал Кузякин, подчеркнув, что маленький дрон способен «взять в плен» целую роту ВСУ.

Ранее гендиректор ЦКБР извещал о создании и применении в зоне СВО FPV-дрона «Джокер-10», который может в течение месяца находиться в засаде, ожидая дистанционного включения. При попадании к противнику такой беспилотник взрывается.

Тем временем операторы расчётов беспилотников в круглосуточном режиме передают российским бойцам данные о передвижении вражеских подразделений.

В приграничном с Курской областью районе Украины дроны помогли эффективно поразить расчёты миномётов противника, засевшего в лесополосе. Соответствующие кадры боевой работы расчёта гаубиц Д-20 опубликовало 29 марта Минобороны.

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Подробности — в трансляции ИА Регнум.