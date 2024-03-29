Москва, 29 марта, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Управляемые российскими операторами FPV-дроны «Джокер» в зоне спецоперации заставили сдаться в плен сразу 60 украинских боевиков. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений», компании, которая и разработала эти летательные аппараты, Дмитрий Кузякин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Как пояснил разработчик, противник расположился на позициях в ожидании наступления российских военных.

По словам Дмитрия Кузякина, бойцы ВС РФ не собирались вести привычный бой с оружием, их подготовили и обеспечили техникой.

«Они пустили в ход FPV-расчёты, которые «размотали» сразу вторую линию украинской обороны», — завил гендиректор.

Боевики, которые находились на первой линии, поняли, что нет никакого смысла сопротивляться, и сдались в плен. Такую массовую сдачу противника Кузякин назвал главным «трофеем» своей компании.

«ВСУ увидели воочию, что значит массовое применение FPV дронов. То есть один маленький дрон взял в плен целую роту», — добавил он.

При этом «Джокер-10» способен месяц лежать в засаде, ожидая приближения противника. Его трудно обнаружить, сигналов беспилотник не издаёт.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ показало работу разведывательного беспилотника «Орлан-10» в зоне спецоперации. Расчёты комплекса летают на тактическую глубину для разведки местности и обнаружения целей, оказывают поддержку при корректировке огня артиллерии по объектам, живой силе и технике ВСУ.

Для распознавания целей дрон оборудован оптическими приборами и тепловизором. «Орлан» может взлетать с любого места.

Отставной офицер украинских войск Игорь Лапин заявил, что ВСУ зачастую не имеют возможностей перехватить российские ударные дроны. В частности, он посетовал на то, что беспилотники типа «Орлан» находятся высоко в небе и имеющиеся средства поражения не способны их достать.