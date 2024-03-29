Вашингтон, 29 марта, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Переданные Украине британские танки Challenger 2 оказались бесполезными. У них нет комплектов дополнительной брони, к тому же данные боевые машины отличаются низкой проходимостью, написал в статье для американского журнала Forbes военный обозреватель Дэвид Экс.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

«Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 ещё менее манёвренными. Танки Challenger 2 не подходят для Украины», — отметил автор.

В материале говорится, что танки отличаются низкой проходимостью на мягких грунтах, это часто приводит к их застреванию и необходимости буксирования другими машинами.

Ещё одной из проблем британских танков эксперт назвал их орудие. Нарезной ствол пушки Challenger 2 приходит в негодность уже после 500 выстрелов, а ресурс гладкоствольных орудий в три раза больше, пояснил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, журналисты американского издания National Interest назвали британские танки Challenger 2 значительно переоценёнными, так же как и немецкие Leopard и американские Abrams. По мнению авторов материала, конфликт на Украине показал уязвимость этих боевых машин от переносных противотанковых средств и беспилотников.

В марте во время показательного заезда для прессы основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2, переданный Украине в рамках военной помощи, утонул в грязи. Британское издание The Sun написало, что для извлечения танка из болота пришлось пригнать второй танк. Всего Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, но в боеготовом состоянии, согласно данным издания, находятся только семь боевых машин. Представители ВСУ добавили, что башенные механизмы и прицельные приспособления британских танков оказались не такими долговечными, как ожидалось, и в итоге Challenger 2 регулярно нуждаются в ремонте.