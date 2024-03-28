Киев, 29 марта, 2024, 02:53 — ИА Регнум. После серии взрывов в Днепропетровской области на Украине в ночь на 29 марта власти сообщили о том, что под удары попали объекты критической инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

«Армия РФ атаковала ряд объектов критической инфраструктуры Днепропетровской области», — сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на главу областной военной администрации Сергея Лысака.

Подробности инцидентов не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 29 марта взрывы прогремели в Черкассах, а также в Каменском, Павлограде и Днепропетровске. Издание «Страна. ua» написало, что после взрывов один из районов Каменского остался без электричества.

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 131 украинский беспилотник, проинформировал 28 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.