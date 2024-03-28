Москва, 29 марта, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Западные страны, предлагая Африке, Азии, Латинской Америки поддержать «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, склоняют их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

При этом глава МИД напомнил, что киевский режим выступает за показательные казни людей, которые сейчас живут в Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В пример он привёл слова депутата из Верховной рады, которая заявила, что «в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить».

«Если в этом заключается смысл «формулы мира», то это «приглашение» к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают», — пояснил российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в случае мирного урегулирования конфликта на Украине готова гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса, если такие же гарантии получит сама, заявил Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что предложения КНР по мирному урегулированию конфликта из 12 пунктов несут здравый смысл и Россия позитивно отреагировала на этот документ. При этом «безумная формула мира Зеленского» в расчёт не берётся.

Североатлантический альянс уже никогда не сможет смыть позор военных преступлений, а в демагогию НАТО о «защите свободы и демократии» уже никто не верит. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с 25-летием начала агрессии Североатлантического альянса против Югославии.