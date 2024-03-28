Москва, 29 марта, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Рассуждать на тему возможного столкновения России и НАТО отказался в интервью «Известиям» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Не буду гадать на эту тему. Я вообще считаю, что это не очень корректная и полезная придумка с «часами Судного дня», — заявил он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в тот момент, когда нужно успокоиться и действовать разумно, в общественном сознании нагнетается ажиотаж.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с личным составом 344-го центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны в Торжке заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, это бред.

У Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений, неоднократно подчёркивал российский лидер.

Генеральный директор «Бюллетеня учёных-атомщиков» Рэйчел Бронсон 23 января объявила, что учёные из университета Чикаго, ведущие символический проект «часы Судного дня», не стали передвигать стрелки часов, они продолжают показывать 90 секунд до «ядерной полуночи».