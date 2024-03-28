Москва, 29 марта, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Россия не исключает, что Молдавия рассчитывает на военное решение проблемы Приднестровья. Власти отказывались от предложений по переговорам, а президент страны Майя Санду намерена проводить референдум о вступлении в Евросоюз без Приднестровья. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Дипломат считает, что военное решение приднестровской проблемы «будет безрассудством».

«Видимо, Молдавия решила «бросить» Приднестровье. Отказались возобновить переговоры в формате «5+2». Наверное, есть желание скорее объединиться с Румынией и через это обрести какие-то дополнительные возможности. Может быть, рассчитывают на военное решение приднестровской проблемы», — пояснил Лавров.

При этом, рассуждая о российско-молдавских отношениях, глава МИД предположил, что президент Молдавии Санду «взяла курс на их разрыв».

Как сообщало ИА Регнум, Приднестровская Молдавская Республика не планирует в настоящее время обращаться к Москве с просьбой о включении в состав России. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев.

28 февраля Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошёл в этот же день в Тирасполе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 марта в интервью «Известиям» ответил на наиболее актуальные вопросы о текущей ситуации в мире.