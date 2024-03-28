Полтава, Украина, 29 марта, 2024, 00:29 — ИА Регнум. В Полтавской области Украины территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат. — Прим. ред.) обратился в полицию с просьбой найти около 30 тысяч военнообязанных, которые не явились по повестке. Об этом украинскому изданию «Общественное» сообщил официальный представитель областного военкомата Роман Истомин.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

«Полиция по нашему обращению должна доставить человека в территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальной поддержки. На человека, нарушившего административный кодекс, составляется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда [подается] обращение по поводу доставки [в военкомат]. Обычно это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК», — рассказал он изданию.

Уточняется, что за нарушение правил военного учёта и законодательства в области обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации разыскиваются примерно 30 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская в эфире французской радиостанции Franceinfo заявила, что все жители Украины должны быть готовы к службе в ВСУ. По её словам, военные действия на Украине продолжаются и в ближайшее время не закончатся. Радиостанция напомнила, что на территории Украины вскоре заработают не менее 27 рекрутинговых центров.

В марте на границе Украины и Молдавии пограничники поймали в реке Турунчук 22-летнего одессита. Он планировал переплыть ещё и реку Днестр, но застрял на первом водном препятствии. О случившемся украинским пограничникам рассказал местный житель. После осмотра медики констатировали у одессита переохлаждение тяжёлой степени и обморожение конечностей.

Командир отделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Леонид Маслов считает, что уклоняющиеся от мобилизации граждане Украины должны попадать в концлагеря и штрафные батальоны. Также он назвал уклонистами депутатов Верховной рады, не принимающих законы, «закрывающие дыры для уклонистов».