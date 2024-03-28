Украинский военкомат разыскивает 30 тысяч уклонистов
В Полтавской области объявили о розыске 30 тысяч уклонистов
Полтава, Украина, 29 марта, 2024, 00:29 — ИА Регнум. В Полтавской области Украины территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат. — Прим. ред.) обратился в полицию с просьбой найти около 30 тысяч военнообязанных, которые не явились по повестке. Об этом украинскому изданию «Общественное» сообщил официальный представитель областного военкомата Роман Истомин.
«Полиция по нашему обращению должна доставить человека в территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальной поддержки. На человека, нарушившего административный кодекс, составляется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда [подается] обращение по поводу доставки [в военкомат]. Обычно это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК», — рассказал он изданию.
Уточняется, что за нарушение правил военного учёта и законодательства в области обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации разыскиваются примерно 30 тысяч человек.
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