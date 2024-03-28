Челябинск, 28 марта, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Генпрокуратура подала иск против холдинга «Макфа». Ведомство намерено обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий. Соответствующая информация появилась 28 марта в картотеке Центрального районного суда города Челябинска.

ИТАР-ТАСС/ Валерий Бушухин

«Иск о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства направлен в Центральный районный суд Челябинска. Иск принят к производству и будет рассмотрен 9 апреля», — говорится в материалах базы данных суда.

Ответчиками также выступают более 30 юрлиц и свыше десятка физлиц. Подробности иска не указываются.

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написало, что производитель макаронных изделий и ряд других предприятий имеют коррупционное происхождение, поскольку их бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, занимались бизнесом и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения».

Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, а до 2010 года занимал пост главы Челябинска, затем до 2014 года был в должности губернатора Челябинской области.

Белоусов с 2011 по 2023 год являлся депутатом трёх созывов Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года Мосгорсуд объявлял в розыск депутата Госдумы от СРЗП Вадима Белоусова по причине неявки без уважительных причин на оглашение приговора и неустановления его местонахождения.

По данным следствия, Белоусов вместе с тёщей, главным бухгалтером «Первого хлебокомбината» Маргаритой Бутаковой, а также экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими фигурантами получили взятку в размере 3,25 млрд рублей от дорожно-строительного холдинга за покровительство в сфере строительства дорог. Суд признал депутата виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима и оштрафовал на 500 млн рублей. Белоусова лишили наград и обратили его имущество в доход государства.