Севастополь, 28 марта, 2024, 23:03 — ИА Регнум. В Крыму днём 28 марта потерпел крушение самолёт Су-35. Видео с падением военного самолета в море сняли очевидцы. Информацию подтвердил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Фото: Соцсети

«В море упал военный самолёт. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали», — написал глава Севастополя.

Губернатор добавил, что пилот успел катапультироваться. Позже его подобрали спасатели на расстоянии 200 метров от берега. Он не пострадал.

По информации Telegram-канала «112», упавший самолёт — предположительно, Су-35. Видео крушения предоставили очевидцы.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее морской пассажирский транспорт приостанавливал движение в бухте Севастополя 24 марта. В ночь на 24 марта город подвергся ракетной атаке, российские военные сбили более десяти ракет. В результате атаки один мирный житель погиб. Ещё четыре человека получили ранения.

Развожаев сообщил, что пять из шести пассажирских морских катеров получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Севастополь.

Повреждения, по словам главы города, получил и наземный транспорт, в частности три пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов и один троллейбус. Управляющие компании Севастополя совместно с оперативными службами и работниками муниципалитетов уже начали подомовой обход для оценки произведённого ущерба.