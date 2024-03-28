Москва, 28 марта, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Курорты Новороссии, в том числе Запорожской области, смогут притягивать миллионы туристов. Для этого нужно добиться их транспортной доступности, заявил 28 марта президент России Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов.

Иван Шилов ИА Регнум

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил главе государства о планах по созданию круглогодичного морского курорта «Приморск», который, по его словам, является самым масштабным на территории новых регионов. Площадь курорта составит около шести тысяч гектаров. Балицкий попросил Путина поддержать проект.

По словам главы государства, у Запорожской области есть колоссальный туристический потенциал, в том числе для яхтинга.

«Место очень красивое. Это может быть одно из таких мест, которые будут привлекать людей. Сотни тысяч, а может, и миллионы людей поедут сюда с удовольствием. Надо ещё что-то продумать. Я вот не вижу здесь никакой марины вообще в плане, а в принципе это было бы интересно для людей, когда будет развиваться яхтинг», — отметил Путин.

Президент также обратил внимание на недостаточную транспортную доступность строящегося курорта на Обиточной косе в Азовском море. По словам Путина, аэропорт Платов находится на расстоянии 340 км, железнодорожный вокзал в Бердянске — 65 км. Необходимо проработать этот вопрос, возможны разные варианты, обратился президент к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Как сообщало ИА Регнум, вопрос безопасности в новых российских регионах стоит на первом месте. Об этом 28 марта заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что без достижения целей спецоперации на Украине строить планы о развитии туризма на новых территориях сложно, однако вопросы безопасности будут решены.

Регионы Донбасса и Новороссии уже подключены к ряду программ, действующих на федеральном уровне, отметил в начале марта заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, в рамках программы «Промышленный туризм» уже реализуются профориентационные мероприятия, которые способствуют получению целостного представления о действующих предприятиях на новых территориях.