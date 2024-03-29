Москва, 29 марта, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Союз операторов наружной рекламы (СОНР) выступил против принятия закона в редакции, допускающей пролонгацию контрактов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, истекающих только в 2024 году. Операторы в целом поддержали идею подобного законопроекта, однако выразили сомнения в отношении последствий от ряда поправок. Об этом говорится в резолюции, которую принял 19 марта съезд СОНР, объединивший более 100 операторов из различных регионов России.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Рекламный щит

В случае принятия поправок в редакции закона, ограничивающей «пролонгацию договоров только договорами, срок которых истекает в 2024 году, Союз операторов наружной рекламы будет выступать против принятия каких-либо мер о пролонгации в целом». По мнению участников СОНР, проект закона в этой редакции не отвечает интересам отрасли и противоречит принципам справедливой конкуренции и равных возможностей для всех участников рынка. «Такие действия не только не окажут поддержку индустрии и рынку наружной рекламы в целом, но и негативно скажутся на деятельности всех операторов, приведя к монополизации отрасли», — говорится в резолюции союза.

Как отмечают эксперты, предлагаемая законопроектом пролонгация договоров не затронет две трети региональных операторов. У существенного большинства этих операторов срок действия договоров на установку и эксплуатации рекламных конструкций заканчивается после 2024 года. Таким образом, полагают специалисты, законодательная инициатива затрагивает интересы лишь небольшой группы рекламных компаний, занимающих доминирующее положение на рынке наружной рекламы Москвы. Они получат возможность продлевать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Москве на новый десятилетний период без проведения торгов.

Предлагаемая в редакции законопроекта отмена торгов только в 2024 году и пролонгация действующих договоров по ценам 2013–2014 годов нарушает модели запланированных доходов и расходов региональных бюджетов, уверен политолог Дмитрий Фетисов.

«Странно, что сам комитет [Госдумы РФ по защите конкуренции] предлагает решение, которое коснется одного-двух операторов, — заявил он «Известиям» — Их идея в том, чтобы продлить только те договоры, что заканчиваются в 2024 году, а это коснется в первую очередь Москвы, в регионах это только 7%».

Предложение думского комитета о распространении положений законопроекта только на договоры, срок по которым истекает только в 2024 году, затронет лишь Москву, и незначительно — участников рынка в других городах, отметил президент СОНР Дмитрий Стрельников. «Это даст преимущества лишь определенному кругу операторов», — подчеркнул он.

По данным «Известий», бюджет столицы в отсутствии торгов в 2024 году недополучит, по предварительным оценкам, 120–150 млрд рублей. Таким образом пролонгация договоров в Москве позволит столичным операторам использовать сэкономленные средства в региональных торгах. Это поставит в неравные экономические условия субъекты малого и среднего бизнеса в наружной рекламе и может привести к банкротству таких компаний. Как итог сократится число региональных операторов, а местные бюджеты столкнутся с недополучением планируемых налоговых поступлений от рекламной деятельности.

Пострадают и отечественные рекламодатели, монопольное положение одной группы операторов в Москве повлечет за собой формирование единой федеральной ценовой политики. Данные ценовые манипуляции негативно отразятся на состоянии конкурентной среды и росте цен на конечный продукт для потребителя.