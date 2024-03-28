Белгород, 28 марта, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Власти Белгородской области не исключили открытия верхних этажей торговых центров. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале.

Дарья Драй ИА Регнум

«Один из предпринимателей обратился с просьбой открыть вторые и третьи этажи ТЦ для осуществления торговли при условии соблюдения всех мер безопасности. Договорились, что на завтрашнем заседании Оперативного штаба мы обязательно рассмотрим данный вопрос, постараемся в ближайшее время обойти все торговые центры и дать рекомендации по работе с учётом мнения специалистов управления МЧС и регионального управления безопасности», — отметил губернатор.

Вместе с тем Гладков добавил, что необходимо улучшать условия для ведения торговли в области. Он также отметил важную роль малого и среднего бизнеса региона в сохранении социально-экономического развития области.

Ранее торговые центры Белгорода частично закрывались из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее на встрече с Гладковым председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство в ближайшее время подготовит решение по мерам поддержки для жителей приграничных регионов России.

Она отметила, что глава государства Владимир Путин в постоянном режиме следит за ситуацией в приграничных субъектах и даёт поручения.

Вместе с тем председатель СФ добавила, что верхняя палата парламента готова оказать любую помощь Белгородской области.

В январе Путин заявил о необходимости отодвинуть от российских границ демилитаризованную зону на Украине. Она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов. Он пояснил, что российские военные подразделения как раз занимаются тем, что отодвигают противника от жизненно важных российских населённых пунктов.

18 марта Путин заявил, что санитарная зона на нынешних украинских территориях должна быть сложно преодолима для средств поражения. При этом глава государства не стал говорить, «что, как и когда Россия должна присоединять», но допустил создание санитарной зоны на территориях, которые обстреливают киевские боевики.