Москва, 28 марта, 2024, 20:57 — ИА Регнум. При создании туристической инфраструктуры на Байкале важно не забывать об экологии, чтобы потом не пришлось её переделывать заново. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы понимаем, что такое Байкал. <…> Мы прекрасно понимаем, что должны бережно относиться к озеру. Это общемировое достояние. Поэтому всё, что связано с защитой экологии — должно быть этому уделено необходимое внимание», — отметил глава государства.

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Вместе с тем президент поручил в рамках создания туристической инфраструктуры использовать современные и новейшие технологии, чтобы «ни в коем случае не допустить неверных шагов, о которых потом пришлось бы жалеть».

Вместе с тем в обращении к главе Бурятии Александру Цыденову и губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву президент поручил в рамках создания туристической инфраструктуры использовать современные и новейшие технологии, чтобы «ни в коем случае не допустить неверных шагов, о которых потом пришлось бы жалеть».

«Потому что все равно придется переделывать. Поэтому я прошу вас с самого начала идти именно по этому пути», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России.

Российский лидер отмечал, что за последние пять лет очистили тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сократились грязные стоки в Волгу.

Глава государства также отметил, что за последнее время удалось ликвидировать множество свалок, улучшить экологию во многих населённых пунктах. По словам президента, к 2030 году необходимо будет сортировать всё, что подлежит сортировке, в частности твёрдые отходы. На это власти выделят дополнительные средства. Кроме того, в России появятся порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопарков.

В России, как добавил президент, продолжат ликвидацию объектов с высоким экологическим риском.