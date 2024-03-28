Москва, 28 марта, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в шутку упрекнул губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в туристической «непопулярности» города. Как отметил российский лидер, Петербург определённо является мировым центром туризма, но по популярности у россиян находится на третьем месте, уступая Москве и Московской области, а также Краснодарскому краю.

Дарья Драй ИА Регнум

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«Как же так?» — обратился глава государства с вопросом к Беглову на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

Глава Петербурга ответил, что в Петербурге холодное море по сравнению с Краснодарским краем.

«Да, но там нет Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, там нет Петропавловской крепости и ещё много чего нет, а у вас есть», — парировал Путин.

Беглов пообещал как можно скорее исправить положение. Видео с совещания опубликовал в Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Как сообщало ИА Регнум, во время совещания президент также заявил, что к 2030 году туристическую инфраструктуру создадут во всех национальных парках России. По словам главы государства, объём средств на реализацию нацпроекта по туризму в период с 2025 по 2030 год составит не менее 403 млрд рублей, а в целом в сфере туризма необходимо формировать шестилетний перспективный финансовый план, который станет важным ориентиром для бизнеса.

Днём ранее Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» будет построена и это поменяет стиль жизни.