Чадан, Тыва, 28 марта, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Девятилетнюю школьницу из города Чадан Республики Тыва после предложения незнакомцу совершить террористический акт поставят на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

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Также сообщается, что в отношении матери несовершеннолетней составлен протокол.

«Как нам в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) сообщили, малолетняя будет поставлена на учёт. В отношении матери протокол составлен по статье 5.35 кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мы провели профилактическую беседу с ребёнком и с матерью и отпустили», — рассказали в пресс-службе «Газете.ru».

Правоохранители уточнили, что семья девочки благополучная, на учёте не состоит.

Как передавало ИА Регнум, ранее школьницу привезли в отдел полиции для разбирательства. Там она призналась, что отправила сообщение с призывом к совершению теракта из скуки.

Из опубликованных фрагментов переписки следует, что девочка написала незнакомому абоненту сообщение с предложением «убить людей за 500 тыс. рублей». Абонентом оказалась женщина, номер которой сохранила в телефоне старшая сестра школьницы, на предложение она ответила отказом. Продолжая переписку, школьница заявила, что «нужны террористы», а не «защитнички». Тогда женщина написала, что обратится к правоохранителям. После этого девочка стала извиняться и попросила не делать этого.